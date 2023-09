ELLIOT REID / TWO CIRCLE FIGURES / BRIGHTON FALLS Le 106 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime ELLIOT REID / TWO CIRCLE FIGURES / BRIGHTON FALLS Le 106 Rouen, 10 octobre 2023, Rouen. ELLIOT REID / TWO CIRCLE FIGURES / BRIGHTON FALLS Mardi 10 octobre, 18h30 Le 106 Gratuit Une soirée estampillé Alt-dsl, le e-label du 106. Au programme la pop hypersensible teintée d’electronica d’Elliot Reid, l’indie-rock mélancolique et exalté de Brigthon Falls et la pop synthétique et écorchée de Two Circle Figures. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

