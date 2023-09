HIGH SEASON (CHLOE & BEN SHEMIE) / YOUKNOWGHOST Le 106 Rouen, 6 octobre 2023, Rouen.

HIGH SEASON (CHLOE & BEN SHEMIE) / YOUKNOWGHOST Vendredi 6 octobre, 20h00 Le 106 Location 16 € Guichet 19 € Réduit 12.5 € Abonnés Gratuit

Six ans après leur collaboration sur l’album Endless Revisions, la productrice et compositrice Chloé retrouve le canadien Ben Shemie (la voix de Suuns, l’un des groupes les plus innovants de l’indie-sphère depuis les années 2010). Un projet hybride et inspiré fusionnant la techno minimale, les autoroutes kraut et les soubresauts psychédéliques dans une osmose située à mi-chemin entre le club et l’introspection.

A mi-chemin entre le cut-up et l’improvisation, la musique du hasard du duo rouennais YouKnowGhost se joue avec deux magnétophones, une roue de bingo et une quarantaine de cassettes.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00

