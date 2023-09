BLOOD RED SHOES / CIEL Le 106 Rouen, 5 octobre 2023, Rouen.

BLOOD RED SHOES / CIEL Jeudi 5 octobre, 20h00 Le 106 Location 17.5 € Guichet 20.5 € Réduit 14.5 € Abonnés 5 €

À la base, c’est un duo explosif de rock garage torride et teigneux. Une combinaison gagnante dans la lignée des White Stripes mais dans une formule inversée : la fille à la guitare et le garçon à la batterie. Mais il semble que, comme dans The Lost Highway de David Lynch, rien ne soit linéaire dans le monde de Blood Red Shoes. Avec leur dernier EP, Ghosts On Tape, le groupe évolue et dévoile une facette très gothique de leur œuvre.

En ouverture, l’indie-pop vénéneuse du trio de Brighton Ciel, à la croisée du post-punk et du shoegaze, dont le dernier single est produit par Steven Ansell de Blood Red Shoes.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T23:30:00+02:00

