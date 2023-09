KALIKA / TIMÉA Le 106 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime KALIKA / TIMÉA Le 106 Rouen, 30 septembre 2023, Rouen. KALIKA / TIMÉA Samedi 30 septembre, 20h00 Le 106 Location 17.5 € Guichet 20.5 € Réduit 14.5 € Abonnés 5 € Aperçue au festival Rush en 2021 lors d’un concert détonant, Kalika revient en guerrière pop avec un mélange explosif de sonorités électroniques et de mélodies hyper pop. Tirant son surnom de Sara-la-Kali, sainte vénérée par la communauté des Gitans de Sainte-Marie-de-la-Mer comme de Kali, déesse indienne de la destruction et de la reconstruction, cette Catherine Ringer des temps modernes tape de la voix, tout sourire, le regard crépitant de rage. En ouverture, les mélodies électroniques imprégnées par le rap américain et le r’n’b de Timéa. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/kalika—timea.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:30:00+02:00

2023-09-30T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Le 106 Rouen latitude longitude 49.439679;1.078556

Le 106 Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/