Seine-Maritime JAY-JAY JOHANSON / GENE CLARKSVILLE Le 106 Rouen, 29 septembre 2023, Rouen. JAY-JAY JOHANSON / GENE CLARKSVILLE Vendredi 29 septembre, 20h00 Le 106 Location 22 € Guichet 25 € Réduit 19 € Abonnés 8 € Avec la régularité d’un horloger appliqué, le crooner suédois enrichit son catalogue depuis 27 ans, y ajoutant des strates d’ambiances rétro, de mélodies feutrées et de trip-hop jazzy. Son dernier Fetish redessine encore le monde qu’il s’évertue à créer, romantique, vénéneux, aussi mystérieux qu’un grand film noir. Figure incontournable de la scène rock, ancien membre des Roadrunners et des Dogs, Gene Clarksville a depuis gravé son propre sillon entre pop et rythm’n’blues. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/jay-jay-johanson—gene-clarksville.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

