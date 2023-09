DAVID EUGENE EDWARDS / AGATHE Le 106 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime DAVID EUGENE EDWARDS / AGATHE Le 106 Rouen, 28 septembre 2023, Rouen. DAVID EUGENE EDWARDS / AGATHE Jeudi 28 septembre, 20h00 Le 106 Location 20 € Guichet 23 € Réduit 17 € Abonnés 6 € C’est dans un dépouillement quasi ascétique que le barde folk gothique remonte sur scène pour mieux traverser son répertoire. En une sélection de titres puisés parmi les plus saisissants de sa carrière avec 16 Horsepower ou Wovenhand, David Eugene Edwards retrouve l’essence spirituelle, quasiment liturgique, de ce qui compose le cœur de son répertoire : une libre méditation sur nos vérités intérieures. En première partie, la pop-folk ténébreuse d’Agathe. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/david-eugene-edwards—agathe.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

