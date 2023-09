SQUID / NAIMA BOCK Le 106 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime SQUID / NAIMA BOCK Le 106 Rouen, 27 septembre 2023, Rouen. SQUID / NAIMA BOCK Mercredi 27 septembre, 20h00 Le 106 Location 15.5 € Guichet 18.5 € Réduit 12.5 € Abonnés 4 € Cinq garçons dans le vent de Brighton qui nous épatent avec leur pop psychédélique, expérimentant dans tous les sens, piochant leurs inspirations dans le post-punk des années 70 et dans les rythmes mécaniques du krautrock à la sauce Neu!. Le public anglais ayant déjà bien transpiré à grosses gouttes lors de leurs concerts, voilà que Squid traverse la Manche pour rappeler aux Français que l’esprit punk n’est pas mort. En première partie, la folktronica de Naima Bock, melting-pop au carrefour des cultures brésiliennes, grecques et anglaises. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/squid—naima-bock.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

