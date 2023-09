KEN MODE / FANGE Le 106 Rouen, 26 septembre 2023, Rouen.

KEN MODE / FANGE Mardi 26 septembre, 20h00 Le 106 Location 16 € Guichet 19 € Réduit 12.50 € Abonnés 4 €

Pour leur dernière livraison, NULL, les canadiens étoffent encore davantage les ambiances pesantes du groupe le plus habité de la scène noise rock extrême actuelle. Une fusion tordue entre Unsane, Naked City et les Melvins, qui alimente en continu une réflexion sur l’enfermement et l’aliénation modernes.

En ouverture, les rennais de Fange reviennent avec Privation, manifeste pachydermique de rigueur industrielle, de froideur dark-wave et de crasse saturée.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T20:00:00+02:00 – 2023-09-26T23:30:00+02:00

