Seine-Maritime LE VINYLE INDÉPENDANT #3 Le 106 Rouen, 24 septembre 2023, Rouen. LE VINYLE INDÉPENDANT #3 Dimanche 24 septembre, 10h00 Le 106 Gratuit Pour cette troisième édition du salon consacré à la culture du microsillon porté par l’asso Délicieuse Récidive, rendez-vous avec les acteurs indépendants de la région. Disquaires, labels… La franco-berlinoise Eva Crystaltips y mixera ses bangers disco, et les montpelliérains Les Lullies viendront asséner le garage power-pop de leur nouvel album Mauvaise Foi, signé chez Slovenly Records (Mark Sultan, Duchess Says, Powersolo…). Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

