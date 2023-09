Cet évènement est passé WHIP IT ! / LES MOUETTES COLÈRE / LORD OF KAS Le 106 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime WHIP IT ! / LES MOUETTES COLÈRE / LORD OF KAS Le 106 Rouen, 19 septembre 2023, Rouen. WHIP IT ! / LES MOUETTES COLÈRE / LORD OF KAS Mardi 19 septembre, 18h30 Le 106 Gratuit Une affiche très rock’n’roll pour cette session de rentrée avec le power trio garage Whip it !, le rock branché sur courant alternatif de Lord of KaS et le garage rock énervé des Mouettes Colère. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

