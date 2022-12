WAX TAILOR / MOUNIKA. Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

WAX TAILOR / MOUNIKA. Le 106, 13 mai 2023, Rouen. WAX TAILOR / MOUNIKA. Samedi 13 mai 2023, 20h00 Le 106

Location 25.5 € / Guichet 28.5 € / Réduit 22.5 € / Abonnés 19.5 €

Wax Tailor annonce pour 2023 une nouvelle tournée internationale à l’occasion de la sortie de son prochain album “Fishing For Accidents”. handicap moteur mi Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Elle débutera en Amérique du Nord et signera, après 7 ans d’absence sur les scènes françaises, le grand retour du chef de file de la scène electro hip hop. Producteur indépendant français reconnu mondialement, il est devenu en 20 ans de carrière un des piliers de la scène electro hip hop internationale et a collaboré avec de nombreux artistes comme: Ghostface Killah (Wu Tang Clan), Del The Funky Homosapien (Gorillaz), Mark Lanegan, Mick Jenkins, Aloe Blacc, D-Smoke, Tricky, Sharon Jones, Lee Fields, Token, R.A The Rugged Man etc.. En première partie, Mounika, beatmaker originaire de Poitiers puisant son inspiration autant dans le cinéma que dans l’utilisation de nombreux samples, entre trip-hop et univers rétro.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen Departement Seine-Maritime

Le 106 Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

WAX TAILOR / MOUNIKA. Le 106 2023-05-13 was last modified: by WAX TAILOR / MOUNIKA. Le 106 Le 106 13 mai 2023 Le 106 Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime