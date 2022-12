GROUNDATION Le 106, 10 mai 2023, Rouen.

GROUNDATION Mercredi 10 mai 2023, 20h00 Le 106

Location 25.5 € / Guichet 28.5 € / Réduit 22.5 € / Abonnés 19.5 €

Hebron Gate 20th years anniversary

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

Cette série de concerts exceptionnels vous invite à replonger en live dans l’album Hebron Gate de Groundation sorti il y a 20 ans ! Cet opus est entré directement dans les « must-have » reggae dès sa sortie, et a propulsé Groundation vers de nouvelles sphères et une reconnaissance mondiale, notamment grâce aux critiques unanimes. C’est une symbiose absolue de reggae roots et de jazz expérimental déroulé à la perfection par des musiciens et choristes virtuoses, qui nous transportent entre montées et explosions fracassantes, solos éblouissants, envolées dub ou jazz, passages étonnamment intimistes… Alliés à la voix et à l’énergie si particulière d’Harrison Stafford dont on peut ressentir la puissance mystique dès les premières notes, la messe est dite et on vit une véritable révélation ! Si besoin était, les légendes Cédric Myton (The Congos) et Don Carlos (Black Uhuru) viennent marier leurs voix sur les deux derniers morceaux pour terminer en beauté. Chaque musicien, chaque note, chaque sonorité est exactement et simplement à sa place sur les 9 titres et la magie opère, réalisant un véritable bijou qui bouscule le monde du reggae et prouve la qualité artistique incomparable du groupe.

Pour célébrer les 20 ans de cet album et saisir l’occasion unique de le revivre sur scène, rendez-vous sur la tournée pour vivre un moment mythique ! Autour d’Harrison Stafford seront réunis les musiciens de The Next Generation, issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State University, et qui ont permis la refondation de Groundation depuis 2018.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T20:00:00+02:00

2023-05-10T23:30:00+02:00