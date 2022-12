KINGS OF CONVENIENCE Le 106, 3 mai 2023, Rouen.

Eirik Glambek Bøe et Erlend Øye se sont rencontrés à l’école de Bergen, en Norvège, et tentent de tromper l’ennui en composant des ballades acoustiques folk à deux voix sous le nom de Kings of Convenience. Le duo s’est vite imposé comme pionniers d’une nouvelle vague de musique acoustique intime. Ils se sont fait une place discrète mais installée dans le paysage musical, le temps de 4 albums naturalistes, « Quiet is the New Loud », « Riot on an Empty Street », « Declaration of Dependence » et « Peace or Love » en 2021.



