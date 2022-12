PATRICE Le 106, 25 mars 2023, Rouen.

PATRICE Samedi 25 mars 2023, 20h00 Le 106

Location 27.5 € / Guichet 31 € / Réduit 24.5 € / Abonnés 21.5 €

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

Patrice fait partie de ces artistes connus et reconnus pour leur prestation live. Jouer devant un public immense ou jouer dans le salon de quelqu’un. Jouer sur un volcan au lever du soleil ou sur un bateau au coucher du soleil. Il y a toujours la même dévotion, la même créativité et la même proximité. Après une pause du monde et une vie d’ermite dans les collines de la Jamaïque, Patrice revient enfin en tournée avec une nouvelle inspiration et, selon l’artiste, un nouveau sens du devoir. Patrice dit qu’il attend avec impatience le futur et qu’il est excité d’être de retour. Après vous avoir fait découvrir «The Sunrise Gigs» (les concerts au lever du soleil) et accompagné les dates classiques de blitzgigs, concerts acoustiques improvisés dans des bars, Patrice nous promet qu’il va rester fidèle à sa tradition de surprendre le public, de rompre avec les conventions et d’imaginer de nouvelles façons de vivre le live. « Je veux créer des expériences inspirantes », proclame l’artiste. Le « Super Album » qui vient de sortir est un best of réenregistré dans la chambre à coucher de la maison de son enfance. « Je rapporterai ce que j’ai trouvé au cours de mes voyages, une sorte de curation -le meilleur des mondes. Un peu de l’ancien et surtout un peu du nouveau monde. Un nouvel album sortira à peu près en même temps que cette tournée, «The Super Tour». Cela fait 7 ans qu’il est en préparation et j’ai hâte de vous jouer ces nouvelles chansons. Elles diront tout ! ».



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:00:00+01:00

2023-03-25T23:30:00+01:00