FEDER Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

FEDER Le 106, 4 mars 2023, Rouen. FEDER Samedi 4 mars 2023, 22h00 Le 106

Location 25.5 € / Guichet 28.5 € / Réduit 22.5 € / Abonnés 12.5 €

22h00>2h00 handicap moteur mi Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Feder ne fait rien comme tout le monde. A ses débuts, c’est l’entêtant Goodbye qu’Hadrien Federiconi choisit comme son introduction au public. Grand bien lui en prend, puisque son 1er single, bien loin d’être un adieu, se classe rapidement #1 sur iTunes dans 22 pays et trône en haut du top Shazam France 7 semaines d’affilée. Depuis, Feder s’est imposé comme un pilier incontournable de l’électro française. Sa recette magique reste aujourd’hui inchangée : des beats réfléchis, des mélodies addictives et un sens inné du twist synthétique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T22:00:00+01:00

2023-03-04T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen Departement Seine-Maritime

Le 106 Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

FEDER Le 106 2023-03-04 was last modified: by FEDER Le 106 Le 106 4 mars 2023 Le 106 Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime