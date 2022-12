B.B. JACQUES / ADM Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

B.B. JACQUES / ADM Le 106, 24 février 2023, Rouen. B.B. JACQUES / ADM Vendredi 24 février 2023, 20h00 Le 106

Location 17.5 € / Guichet 20.5 € / Réduit 14.5 € / Abonnés 5 €

Grande salle handicap moteur mi Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Artiste habité, inconventionnel et hyperproductif, B.B. Jacques, aussi connu sous le nom de BlackBird Jacques, fut l’une des révélations rap en 2022. Une année qui l’a vu exploser grâce à l’album « Poésie d’une Pulsion » et à son passage remarqué dans Nouvelle École. Le rappeur boxe les mots de ses textes percutants aux multiples références littéraires et va sans aucun doute se tailler une place de choix parmi les grands lyricistes de demain. En première partie, le cynisme drôle et bienveillant du rappeur ADM.

2023-02-24T20:00:00+01:00

2023-02-24T23:30:00+01:00

