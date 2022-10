LEPROUS + GUEST + KALANDRA Le 106, 15 février 2023, Rouen.

LEPROUS + GUEST + KALANDRA Mercredi 15 février 2023, 20h00 Le 106

Location 25.5 € / Guichet 28.5 € / Réduit 22.5 € / Abonnés 12.5 €

Metal progressif

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

À une époque où la musique progressive est en plein essor et où de nombreuses options s’offrent à de nouveaux auditeurs, il faut de plus en plus de courage et de personnalité pour faire tourner les têtes. C’est ce que le groupe à réussit à faire ces dernières années et cela a été incroyable de les voir émerger sous les projecteurs au sein du style progressif. Leprous n’est pas un groupe qui peut être enfermé dans un genre unique, Cela ne les intéresse pas. C’est un groupe visionnaire qui se dresse contre les limites des genres pour les mélanger entre eux. Ce en quoi ils croient, c’est poursuivre leurs passions artistiques et les suivre là où leur cœur les mène.

En première partie le rock alternatif du trio norvégien Kalandra.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T20:00:00+01:00

2023-02-15T23:30:00+01:00