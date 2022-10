LEE FIELDS Le 106, 11 février 2023, Rouen.

LEE FIELDS Samedi 11 février 2023, 20h00 Le 106

Location 25.5 € / Guichet 28.5 € / Réduit 22.5 € / Abonnés 19.5 €

Avec une carrière déjà longue de plus de cinq décennies – Lee Fields, 72 ans, est l’un des grands soulmen encore en pleine activité.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

Vétéran à la carrière atypique, il règne aujourd’hui en maître sur la scène soul contemporaine, entouré des meilleurs musiciens du genre. Son infaillible charme vocal et la qualité de production de ses albums n’ont laissé personne indifférent ces dernières années, pas même des figures du rap américain qui n’hésitent pas à le sampler – Dr. Dre, A$AP Rocky ou encore Travis Scott pour ne citer qu’eux. Brillant de mille feux dans les costumes qu’on lui connaît, écrivant et enregistrant avec une ténacité inébranlable, Lee ne ralentit pas la cadence et continue de construire sa légende. Début 2022, Lee Fields rejoint Gabe Roth aka Bosco Mann dans les nouveaux studios Daptone à Riverside en Californie pour enregistrer « Sentimental Fool », un album sur lequel il prend une direction plus southern soul, teintée de blues, qui fait instantanément écho à la puissance et l’humanité brute de sa voix et de ses textes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:00:00+01:00

2023-02-11T23:30:00+01:00