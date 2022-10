AURÉLIE SAADA Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

AURÉLIE SAADA Le 106, 10 février 2023, Rouen. AURÉLIE SAADA Vendredi 10 février 2023, 20h00 Le 106

Location 25.5 € / Guichet 28.5 € / Réduit 22.5 € / Abonnés 12.5 €

Après 13 ans de joie sur la route avec Brigitte, Aurélie Saada nous fait la surprise de son retour avec un premier album solo. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie « Bomboloni » c’est un mot qui veut dire beignet en italien et en Tunisien. Un mot gourmand, joyeux, riche de souvenirs, qui évoque ses racines. Ce nouvel album est aussi intime que solaire. Il y est question de famille, de maternité mais aussi de résilience, d’amour et de rupture. C’est un disque orchestral, sur lequel les cordes et les cuivres viennent caresser les guitares et le piano. Ce premier opus marque autant son retour sur le devant de la scène musicale française qu’un retour aux sources. Désormais c’est en son nom propre qu’elle poursuit sa route. Dès la fin janvier 2023, entourée de ses cinq musiciens, Aurélie Saada, nous dévoilera une tournée gorgée de soleil et de caractère qui montre que dans le vivant, le vrai et l’organique, il y a quelque chose de précieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T23:30:00+01:00

