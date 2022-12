CROWS / SERVO Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

CROWS / SERVO Le 106, 9 février 2023, Rouen. CROWS / SERVO Jeudi 9 février 2023, 20h00 Le 106

Location 13.5 € / Guichet 16.5 € / Réduit 10.5 € / Abonnés 4 €

Post-punk handicap moteur mi Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Dans le sillage d‘Idles, Crows s’est construit un public considérable grâce à l’intensité de ses concerts et se positionne comme l’un des groupes de post-punk les plus excitants du Royaume-Uni. Salué par des critiques enthousiastes, leur premier opus semble générer « une magnitude à évaluer sur l’échelle de Richter » quand le second est décrit comme « un album qui brille le plus quand il est à son heure la plus sombre ». En ouverture, le post-punk halluciné et les rythmiques syncopées de SeRvo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T20:00:00+01:00

2023-02-09T23:30:00+01:00

