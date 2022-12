NOSFELL « CRISTAUX » Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

NOSFELL « CRISTAUX » Le 106, 28 janvier 2023, Rouen. NOSFELL « CRISTAUX » Samedi 28 janvier 2023, 17h00 Le 106

Location 11.5 € / Guichet 14.5 € / Réduit 8 € / Abonnés 6 €

A partir de 7 ans handicap moteur mi Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Nosfell tire de son enfance un univers poétique et hypnotique. Il y développe une langue et un territoire imaginaires, qu’il distille dans sa musique et ses spectacles depuis douze ans : c’est un artiste aux multiples facettes qui ne cesse d’étendre son champ artistique. CRISTAUX est un oratorio fantastique. Une créature amphibie émerge des profondeurs de l’océan. On ne distingue d’abord que sa voix. Elle s’amplifie peu à peu. L’animal est venu nous conter le voyage que la fille d’un paludier a entrepris, suite à la disparition subite du sel …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T17:00:00+01:00

2023-01-28T20:00:00+01:00

