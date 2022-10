ADÉ / BLOND Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

ADÉ / BLOND Le 106, 20 janvier 2023, Rouen. ADÉ / BLOND Vendredi 20 janvier 2023, 20h00 Le 106

Location 17.5 € / Guichet 20.5 € / Réduit 14.5 € / Abonnés 11.5 €

COMPLET Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Adé s’assume en solo après l’aventure trépidante de Thérapie Taxi et nous présente Tout savoir le premier single extrait de son album à paraître en septembre. A cheval entre pop luxuriante et country futuriste, elle a trouvé le bon galop, traversant en Amazone, avec justesse, aplomb et un rien de candeur, les multiples paysages de l’amour et ses météos changeantes, ses zones de turbulences et ses accalmies solaires. En première partie Blond, chanteur à la voix androgyne. Inspiré par des sonorités pop, psychédéliques et ambient, son timbre se mêle à des pianos mélancoliques portés par des rythmes chauds et entraînants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:00:00+01:00

2023-01-20T23:30:00+01:00

