TILT ! Le 106, 11 décembre 2022, Rouen.

TILT ! Dimanche 11 décembre, 16h00 Le 106

Location 7 € / Guichet 8 € / Réduit 5 € / Abonnés 3 €

CHAPI CHAPO ET LES PETITES MUSIQUES DE PLUIE

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

TILT ! est un concert qui redonne vie à l’une des décennies les plus cultes, joyeuses et insouciantes de notre imaginaire collectif : les années 80 ! Au milieu d’une chambre, entre les puzzles éparpillés, le radiocassette et les patins à roulettes, les musiciens de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie réinventent la bande son de leur enfance. Ils utilisent dans leurs compositions toute une palette d’objets insolites, de jouets vintages et amplifiés, entre guitares toy et mini-synthétiseurs. Il en résulte une partition multicolore qui navigue entre rock, électro et pop music !

À partir de 4 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T16:00:00+01:00

2022-12-11T18:30:00+01:00