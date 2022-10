ROBERT FINLEY / BRAMA Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

ROBERT FINLEY / BRAMA
Jeudi 24 novembre, 20h00
Le 106

Location 17.5 € / Guichet 20.5 € / Réduit 14.5 € / Abonnés 5 €

L’une des voix soul majeures de ce début de millénaire. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Pour son premier album, cela pouvait être la chance. Pour le deuxième, le résultat de la production experte de Dan Auerbach et de ses complices de studio/label « Easy Eye Sound ». Mais avec le troisième, plus de doute, Robert Finley est bien l’une des voix soul majeures de ce début de millénaire. Brama est un power trio rock et psychédélique qui combine une vielle à roue bourdonnante, des riffs de guitare tranchants et une batterie débordante d’énergie.

2022-11-24T20:00:00+01:00

2022-11-24T23:30:00+01:00

