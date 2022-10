JOHNNY MAFIA / KITANO GRAFFITI Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

JOHNNY MAFIA / KITANO GRAFFITI Le 106, 18 novembre 2022, Rouen. JOHNNY MAFIA / KITANO GRAFFITI Vendredi 18 novembre, 20h00 Le 106

Location 15.5 € / Guichet 18.5 € / Réduit 12.5 € / Abonnés 4 €

Rock Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Leur dernier album Sentimental gagne en cohérence comme en intensité. Sous de puissants murs de guitares que l’on penserait tout droit sortis à la grande époque de MTV, le groupe empile des titres furieux aux refrains indélébiles et empreints d’une étonnante sensibilité pop. En ouverture, le garage rock euphorique et survolté de Kitano Graffiti.

