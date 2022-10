MADEMOISELLE K Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Tarif unique : 5€

GOÛTER-CONCERT Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Mademoiselle K propose un mini-concert, spécialement adapté aux petites oreilles, à voir en famille à partir de 5 ans. Un goûter sera offert aux enfants à l’issue de la représentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T16:30:00+01:00

2022-11-05T18:30:00+01:00

