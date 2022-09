Aloïse Sauvage Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Concert handicap visuel;handicap moteur vi;mi Le 106 76100 Rouen Rouen Seine-Maritime Normandie Chanteuse. Actrice. Danseuse. Autrice. Circassienne. Peut-on tout faire à la fois ? Oui, cette pluridisciplinarité ne date pas d’hier, elle remonte d’ailleurs même aux temps antiques. « Depuis minus on est focus », scande-t-elle dans son nouveau single, « Focus », où elle se libère de liens qui l’entravent et où elle rappelle son insatiable appétit artistique. Dans ses oreilles, Kanye West, Noga Erez, Stromae, Orelsan, Justin Bieber. Dans son regard, Peeping Tom, Vimala Pons, James Thierrée, Wim Vandekeybus. Le tout témoigne de son amour pérenne pour la performance.

En première partie : la pop urbaine joyeuse et mélancolique de Chamahllow. Co-accueil le 106

