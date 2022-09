BIRDS IN ROW / IT IT ANITA Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

BIRDS IN ROW / IT IT ANITA Le 106, 1 octobre 2022, Rouen. BIRDS IN ROW / IT IT ANITA Samedi 1 octobre, 20h00 Le 106

Location 17.5 € / Guichet 20.5 € / Réduit 14.5 € / Abonnés 11.5 €

Hardcore/noise handicap moteur mi Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Brouillant les frontières entre le hardcore et le punk, Birds In Row est un groupe mélodique et abrasif de Laval. Signé sur le très respecté label Deathwish Inc., ils sont devenus l’une des têtes de pont d’un genre habituellement dominé par les groupes américains. It It Anita est un groupe de noise rock originaire de Liège, issu d’une collaboration entre Michael Goffard et Damien Aresta. Fortement ancré dans le rock des années 1990, le groupe mélange des influences telles que celles de Sonic Youth, Fugazi et Pavement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T20:00:00+02:00

2022-10-01T23:30:00+02:00

