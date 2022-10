Primitive Sensoriality Le 104 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Primitive Sensoriality Le 104, 18 janvier 2023, Paris. Primitive Sensoriality 18 et 19 janvier 2023 Le 104

Réservation en ligne, de 9€ à 18€

Solo Jean-Marie Machado (piano, compositions) Le 104 5 rue Curial, 75019 Paris Paris 19e Arrondissement Paris 75019 Paris Île-de-France Le concert en piano solo, Primitive sensoriality, se profile à la façon du légendaire Köln Concert de Keith Jarrett : totalement ouvert à l’inattendu, au cœur battant de l’instant, la poésie à fleur de touches. Conçu spécialement pour immerger le public, il se place sous le signe prometteur d’une « épure généreuse ». D’improvisations en compositions, sous des formes très variées, Jean-Marie Machado mène depuis près de quarante ans une recherche musicale hors dogme, axée avant tout sur les rencontres et les hybridations. S’attachant à révéler les infinies potentialités expressives du piano, il n’a de cesse d’enrichir son nuancier, dans une oscillation ouverte entre jazz, classique et musique du monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T20:00:00+01:00

2023-01-19T21:30:00+01:00 Cecil Mathieu

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le 104 Adresse 5 rue Curial, 75019 Paris Paris 19e Arrondissement Ville Paris Age maximum 99 lieuville Le 104 Paris Departement Paris

Le 104 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Primitive Sensoriality Le 104 2023-01-18 was last modified: by Primitive Sensoriality Le 104 Le 104 18 janvier 2023 Le 104 Paris Paris

Paris Paris