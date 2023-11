Le Maraîché de Noël Le 100e Singe Castanet-Tolosan, 9 novembre 2023, Castanet-Tolosan.

Le Maraîché de Noël Jeudi 9 novembre, 10h00 Le 100e Singe Entrée libre

Le 100e Singe organise sa première édition du Maraîché de Noël !

Plus d’une vingtaine d’exposants et exposantes seront sur place pour vous permettre de faire le plein de cadeaux faits-main et cultivés localement auprès des stands des artistes, artisan.es et paysan.nes du coin.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, préparez-vous à trouver :

Bijoux / cosmétiques, savons et produits de beauté artisanaux / créations artistiques textiles, bois, peintures, céramiques / fleurs fraîches, séchées, couronnes de fleurs, plantes d’intérieur / vinaigre, hydrolats, tisanes, baumes, CBD, miel et ses dérivés, biscuits, chocolats, confiseries…

Animations, guinguette et food-truck vous attendront également tout au long de la journée !

Entrée gratuite, parking et sanitaires sur place, à 25 minutes de Toulouse

Embarquez vos bottes, on vous attend à la ferme !

Le 100e Singe 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T10:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

Charlotte Sallan Gémard