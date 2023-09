Cet évènement est passé Café Infos du 100e Singe Le 100e Singe Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Café Infos du 100e Singe Le 100e Singe Castanet-Tolosan, 12 septembre 2023, Castanet-Tolosan. Café Infos du 100e Singe Mardi 12 septembre, 09h30 Le 100e Singe Entrée libre sur simple inscription C’est la rentrée ! Venez rencontrer Le 100e Singe et échanger sur vos projets Tous les 2èmes mardis du mois, nous vous proposons un temps de rencontre collective avec l’équipe du 100e Singe pendant lequel nous vous présenterons en détail ce que nous faisons, et si nous le pouvons, contribuerons avec plaisir à faire avancer vos projets. Une visite de site sera aussi proposées pour découvrir les différents espaces du QG, du lieu-test agricole, du tiers-lieu nourricier et les personnes qui y œuvrent. le100esinge #fermemaraichere #caféinfo #rencontre #porteursdeprojets #espacetestagricole #testdactivite #connectingpeople #questionsreponses #castanettolosan #tierslieunourricier #SCIC #bienvenue Le 100e Singe 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/cafe-infos-du-100e-singe-2023-1686587224 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

