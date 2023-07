Festival itinérant : Du bruit dans ta grange au 100e Singe ! Le 100e Singe Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Bienvenue à tou.te.s pour une soirée musicale et conviviale à ne pas manquer, à 2 pas de Toulouse ! De nouveaux talents en pleine tournée estivale à découvrir au fil de la soirée : Thibaut Camerlynck (Acoustic ambiant) / J’TAVOU J’PADIDE (chanson française) / Livestock Pixel (électro) / Bidou (folk rock instrumentale)

Les productrices de l’espace-test agricole seront présentes et ont même convié des collègues pour vous régaler les yeux et les papilles… Rejoignez-nous sur la colline pour cette soirée de clôture de saison alliant musique, convivialité et délices culinaires !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : envoyez un mail à informations@le100esinge.com avec votre nom et le nombre de places souhaitées

2023-07-27T18:00:00+02:00 – 2023-07-27T23:59:00+02:00

