Mon Mois au Jardin : l’eau en pratique Samedi 27 mai, 10h00 Le 100e Singe ????????????? ?????

Pour ce Mois Au Jardin du 27 mai, il sera question de la ressource en eau et de son optimisation.

1 thématique commune et 2 ateliers au choix :

??????? ?????? : après observation de différents sols (sous paille, sous serre, en plein champ), nous détaillerons les besoins des différentes plantes et passerons à l’action (semis, plantation).

??????? ????-???????????? : parmi les options d’irrigation douce pour traverser les saisons chaudes, nous apprendrons à fabriquer des oyas (technique millénaire des jarres enterrées, ou arroseurs autonomes).

Activités de 10h à 13h puis avec auberge espagnole de 13h à 14h : apportez de quoi partager à boire et à manger !

???????? ??? ??????????? : https://bit.ly/3ByAEBr

Le 100e Singe 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T14:00:00+02:00

