Le 100e Singe 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Tout au long de l'année, un mercredi sur deux, des ateliers vous seront proposés sur le site du 100e Singe à Castanet Tolosan autour des savoirs-faires nourriciers.

Ce mercredi 25 janvier, de 17h30 à 20h30, Leatitia nous apprendra ces techniques de lactofermentation, seule technique de conservation qui utilise très peu d’énérgie et qui conserve très bien les propriétés des légumes.

Qu’est ce que c’est qu’un savoir-faire nourricier ? Ce sont toutes les techniques anciennes, perdues du fait de l’industrialisation de l’alimentation, qui sont pourtant essentiels à connaître. C’est ce que l’on appelle communément les “Recettes de Grand-Mère” autour de la nourriture.

Ces savoirs sont précieux si l’on souhaite plus de résilience, une consommation plus consciente et limitée.

Savoir faire son pain, ses yaourts, son fromage, ses salaisons, sa charcuterie, conserver sa nourriture ….

Ces ateliers sont proposés par des professionnels des environs mais aussi des particuliers voulant transmettre leurs savoirs, à des groupes composés de 10 à 12 personnes maximum.

Objectif : apprendre, partager, s’échanger des techniques Pour ce nouvel atelier, Laetitia de l’association La Vida Locale, viendra nous partager sa passion pour les conserves. La Vida Locale porte un projet de ferme maraichère et agroécologique à Donneville qui transforme ses fruits et légumes (conserves, sirops, gelées…).

