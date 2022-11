Initiation à la soudure Le 100e Singe Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Initiation à la soudure Le 100e Singe, 30 novembre 2022, Castanet-Tolosan. Initiation à la soudure Mercredi 30 novembre, 18h00 Le 100e Singe

Participation libre, sur inscription

Avis aux jardinier·e·s ! Venez vous essayer à la soudure à l’arc au sein du 100e Singe. Le 100e Singe 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T18:00:00+01:00

2022-11-30T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Le 100e Singe Adresse 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Le 100e Singe Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Le 100e Singe Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Initiation à la soudure Le 100e Singe 2022-11-30 was last modified: by Initiation à la soudure Le 100e Singe Le 100e Singe 30 novembre 2022 CASTANET-TOLOSAN Le 100e Singe Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne