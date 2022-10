Savoirs Nourriciers : Découvrir la fabrication du fromage :) Le 100e Singe Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Savoirs Nourriciers : Découvrir la fabrication du fromage :) Le 100e Singe, 26 octobre 2022, Castanet-Tolosan. Savoirs Nourriciers : Découvrir la fabrication du fromage :) Mercredi 26 octobre, 17h00 Le 100e Singe

Participation aux frais : 12 € / personne

Qu’est ce que c’est qu’un savoir-faire nourricier ? Ce sont toutes les techniques anciennes, perdues du fait de l’industrialisation de l’alimentation, qui sont pourtant essentiels à connaître… Le 100e Singe 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Le 100e SINGE Lance les savoirs-faire Nourriciers !

Chaque mois à partir de septembre deux ateliers vous seront proposés sur le site du 100e Singe à Castanet-Tolosan autour de l’alimentation. Des ateliers proposés par des professionnels des environs mais aussi des particuliers voulant transmettre leurs savoirs.

Le mois d’octobre sera sous le thème de la conception de FROMAGES !

Plus de détails à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T17:00:00+02:00

2022-10-26T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Le 100e Singe Adresse 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Le 100e Singe Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Le 100e Singe Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Savoirs Nourriciers : Découvrir la fabrication du fromage :) Le 100e Singe 2022-10-26 was last modified: by Savoirs Nourriciers : Découvrir la fabrication du fromage :) Le 100e Singe Le 100e Singe 26 octobre 2022 CASTANET-TOLOSAN Le 100e Singe Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne