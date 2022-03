LE 10 MARS À 10H : ON LIT À LA REP ! Place de la République,Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LE 10 MARS À 10H : ON LIT À LA REP ! Place de la République,Le Mans, 10 mars 2022, Le Mans. LE 10 MARS À 10H : ON LIT À LA REP !

Place de la République, Le Mans, le jeudi 10 mars à 10:00

**Le jeudi 10 mars 2022 à 10 heures, la France lit !** Pour sensibiliser les Français à l’importance de la lecture, et manifester ensemble son attachement au livre, en cette année de grande cause nationale de la lecture, le Centre National du livre (CNL), en collaboration avec l’association “Silence, On Lit!”, l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires lance un « quart d’heure de lecture » simultané dans toute la France. Le jeudi 10 mars 2022 à 10 heures, tous les Français seront en train de lire. L’événement #10marsjelis est à la fois une célébration nationale de la lecture et un ballon d’essai d’une pratique qui pourrait être généralisée. **Le Réseau des Médiathèques** s’associe à cette opération et vous donne RDV à 10h00, Place de la République, autour de la Boîte aux livres ! Le Réseau des Médiathèques vous donne RDV à 10h00, Place de la République, autour de la Boîte aux livres. Place de la République,Le Mans Place de la République 72000 Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T10:15:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Place de la République,Le Mans Adresse Place de la République 72000 Ville Le Mans lieuville Place de la République,Le Mans Le Mans Departement Sarthe

Place de la République,Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

LE 10 MARS À 10H : ON LIT À LA REP ! Place de la République,Le Mans 2022-03-10 was last modified: by LE 10 MARS À 10H : ON LIT À LA REP ! Place de la République,Le Mans Place de la République,Le Mans 10 mars 2022 le mans Le Mans Le Mans place de la république

Le Mans Sarthe