Nevers Musée nivernais de l'Éducation Nevers, Nièvre Le 1% : Des oeuvres d’art dans les écoles et collèges de la Nièvre Musée nivernais de l’Éducation Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Le 1% : Des oeuvres d’art dans les écoles et collèges de la Nièvre Musée nivernais de l’Éducation, 18 septembre 2021, Nevers. Le 1% : Des oeuvres d’art dans les écoles et collèges de la Nièvre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée nivernais de l’Éducation

Les Amis du Musée Nivernais de l’Éducation vous accueillent pour une visite libre des collections et de l’exposition “Montchougny, l’art à l’école” mettant en avant les œuvres de l’artiste dans le cadre du 1% artistique dont c’est le 70ème anniversaire en 2021. Cette exposition très colorée et instructive sur le 1% dans les établissements scolaires de la Nièvre permet d’admirer les dessins, esquisses et tableaux préparatoires de Montchougny à ses œuvres installées (ou non) dans les écoles et collèges du département.

Entrée Libre

Le 1% artistique et Jean Montchougny au Musée Nivernais de l’Éducation. Musée nivernais de l’Éducation 54 Boulevard Victor Hugo 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Musée nivernais de l'Éducation Adresse 54 Boulevard Victor Hugo 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Musée nivernais de l'Éducation Nevers