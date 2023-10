MÉTAMORPHOSE CONTÉE PAR MICHEL GALARET LDT Roques Saint-Étienne-de-Gourgas, 8 octobre 2023, Saint-Étienne-de-Gourgas.

Saint-Étienne-de-Gourgas,Hérault

Enfant, Michel Galaret gardait les moutons sur les plateaux calcaires du Quercy. Fils de petit « paysan/berger », il a respiré l’odeur du foin, gouté le grain de blé, cultivé le tabac. Il a aussi suivi les traces du renard dans la neige, pisté le lapin , posé des collets, tendu des pièges pour manger des grives…il a construit des cabanes, grimpé aux arbres pour voir plus loin, élevé des grillons,.

2023-10-08 17:00:00 fin : 2023-10-08 . .

LDT Roques

Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie



As a child, Michel Galaret tended sheep on the limestone plateaux of Quercy. The son of a small farmer/shepherd, he breathed in the smell of hay, tasted wheat and grew tobacco. He also followed fox tracks in the snow, tracked rabbits, set snares, set traps to eat thrushes?he built huts, climbed trees to see further, raised crickets,

De niño, Michel Galaret cuidaba ovejas en las mesetas calcáreas de Quercy. Hijo de un pequeño agricultor/pastor, respiraba el olor del heno, saboreaba el trigo y cultivaba tabaco. También seguía las huellas de los zorros en la nieve, rastreaba conejos, ponía lazos, colocaba trampas para comer zorzales… construía cabañas, trepaba a los árboles para ver más lejos, criaba grillos,

Als Kind hütete Michel Galaret die Schafe auf den Kalksteinplateaus des Quercy. Als Sohn eines kleinen « Bauern/Schäfers » atmete er den Geruch von Heu, schmeckte Weizenkörner und baute Tabak an. Er hat auch die Spuren des Fuchses im Schnee verfolgt, Kaninchen aufgespürt, Schlingen gelegt, Fallen aufgestellt, um Drosseln zu fressen, Hütten gebaut, auf Bäume geklettert, um mehr zu sehen, und Grillen gezüchtet,

