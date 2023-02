La passion et la création du nœud papillon en Seine-Saint-Denis LDM Créateur Villemomble Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis

VILLEMOMBLE

La passion et la création du nœud papillon en Seine-Saint-Denis 30 mars – 2 avril LDM Créateur Exposition de nos créations au cœur de notre atelier à Villemomble LDM Créateur 1 rue du bel air 93250 Villemomble Villemomble 93250 Seine-Saint-Denis Île-de-France L'univers du noeud papillon L'élégance autour du cou

LDM Créateur revisite la création des petits accessoires pour les grands événements de la vie. Des formes particulières et des couleurs originales avec des mélanges de matières. En conséquence, vous apprécierez les imprimés ethniques, les pois, les fleurs font des produits d’exceptions et toujours en inspiration de la nature.

Des techniques de couture comme les passes poils ou des biais qui font de nos créations des produit d’exception. Des noeuds papillon bijoux avec de la dentelle et des perles.

Un ensemble chic, poétique et intemporel facile à porter et à offrir pour être chic et unique en toutes circonstances.

Dans la vie, porter des noeuds papillon créatifs et originaux donneront à votre silhouette l’élégance et le style.

Dates et horaires de début et de fin :

2023-03-30T14:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 LDM Créateur

