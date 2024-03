LDLC ASVEL / AS MONACO LDLC ARENA Decines Charpieu, jeudi 28 mars 2024.

LDLC ASVEL / AS MONACO LDLC ARENA – OL VALLEE LYON EUROLIGUE – 2023/2024Limité à 8 places par commande Jeudi 28 mars 2024 à 21h.Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’événement, parking et accès sur http://www.olvallee.frOuverture des portes 1h30 avant le début du match.Billetterie VIP :•LDLC ASVEL: billetterie@ldlcasvel.com•LDLC Arena : hospitalite@ldlcarena.com

Tarif : 30.00 – 250.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 21:00

Réservez votre billet ici

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69