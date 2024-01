SLIMANE LDLC ARENA Decines Charpieu, samedi 21 septembre 2024.

PLAY TWO LIVE et NOÉ MUSIC présententSLIMANECUPIDON TOURSlimane donne le coup d’envoi de sa tournée solo !Son album “chroniques d’un Cupidon” bat tous les records depuis sa sortie.Avec déjà deux énormes tubes “la recette” et “des milliers de je t’aime” Slimane nous donne rendez-vous dans tous les zéniths de France, de Belgique et de Suisse dès le mois de novembre 2023 et le 1er Mars 2024 à l’Accor Arena de Paris !Ne manquez pas le retour de Slimane sur scène et embarquez pour le Cupidon Tour, un show puissant et émouvant dont seul Slimane a le secret…Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur www.olvallee.fr Billetterie PSH :Tarif unique de 39€ par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :https://room.myfeelback.com/website/5gt3aoekbuBIvP94t/fullPage?d%3Atexte_01=standard&oid=7107 Dans la limite des places disponibles.Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurementBilletterie VIP :Contactez olhospitalite@ol.fr

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-09-21 à 20:00

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69