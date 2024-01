REDOUANE BOUGHERABA LDLC ARENA Decines Charpieu, samedi 15 juin 2024.

REDOUANE BOUGHERABAOn m’appelle LDLC ARENA Ceci n’est pas un stand-up, mais un nouveau showRedouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa Provence natale !Premier Marseillais du Jamel Comedy Club, au casting du film Méchants de Mouloud Achour, ou encore de La Vie Scolaire de Grand Corps Malade et Medhi Idir et humoriste chroniqueur phare de l’émission Clique de Mouloud Achour…Redouane se produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public.Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et d’actualité comme le mariage, ses voyages ou encore les relations hommes femmes… Commandes limitées à 6 billets par acheteur.Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur le site de la salle.Billetterie PSH :Tarif unique de 37 € par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :http://lyonna.is/BilletteriePSH-PMR (dans la limite des places disponibles).Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement. Autres informations :Retrouvez toutes les informations MAJ jusqu’à la date du concert sur le site de la salle.

Tarif : 37.00 – 90.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69