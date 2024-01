GRAND CORPS MALADE LDLC ARENA Decines Charpieu, mercredi 20 mars 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du jeudi 09 février 12h00 au vendredi 10 février 11h59.Grand Corps Malade est de retour sur scène avec un nouveau spectacle ! Après son album Mesdames et une tournée à guichets fermés devant plus de 350 000 spectateurs, il nous présentera son nouvel opus que l’on attend avec impatience !Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur le site olvallee.frBilletterie PSH :Tarif unique de 35.5 € par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :https://room.myfeelback.com/website/5gt3aoekbuBIvP94t/fullPage?d%3Atexte_01=standard&oid=7107 Dans la limite des places disponibles.Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement.

Tarif : 35.50 – 69.50 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69