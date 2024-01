HOT WHEELS MONSTER TRUCKS LIVE LDLC ARENA Decines Charpieu, 27 janvier 2024, Decines Charpieu.

HOT WHEELS MONSTER TRUCKS LIVE LDLC ARENA – OL VALLEE LYON Les samedi 27 et dimanche 28 janvier 2024 Limité à 8 places par commandeHot Wheels Monster Trucks Live Glow Party arrive en France pour la toute première fois ! Les fans de tous âges auront le plaisir de voir leurs Monster Trucks Hot Wheels préférés dans l’obscurité ! Ce spectacle unique en son genre se tiendra à LDLC Arena pour des représentations épiques !Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party donne vie aux Hot Wheels Monster Trucks préférés des fans, notamment Mega Wrex™, Tiger Shark™, Demo Derby™, Bone Shaker™, Bigfoot®, Gunkster™, et présente le tout nouveau HW 5-Alarm™, le camion pompier des Hot Wheels Monster Trucks ! L’événement comprendra notamment une éblouissante soirée dansante, de spectaculaires jeux de lumière et une distribution de jouets Hot Wheels. Sans compter le dragon transformateur ARCTICGON qui crache le feu et le givre, et les voltigeurs électrisants de Hot Wheels Monster Trucks Live, Freestyle Motocross ! Infos & Accès:Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur www.olvallee.fr Billetterie PSH :Tarif unique de 41€ par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSH La billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incompacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant : http://lyonna.is/BilletteriePSH-PMR (dans la limite des places disponibles). Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement.Billetterie VIP :Contactez olhospitalite@ol.frRetrouvez toutes les informations MAJ jusqu’à la date de l’événement sur http://www.olvallee.fr

