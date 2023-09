Automne bleu : conférence « La gestion de nos déchets – focus sur la responsabilité des producteurs dans cette gestion » LCR du Kiosque Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Automne bleu : conférence « La gestion de nos déchets – focus sur la responsabilité des producteurs dans cette gestion » LCR du Kiosque Villeneuve-d’Ascq, 17 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Automne bleu : conférence « La gestion de nos déchets – focus sur la responsabilité des producteurs dans cette gestion » Mardi 17 octobre, 14h30 LCR du Kiosque Gratuit sur inscription à la Maison des Aînés Mardi 17 octobre 2023 à 14h30 une conférence par Jacques Vernier au LCR du Kiosque Norbert-MASSE, dans le cadre de l’Automne bleu.

Gratuit sur inscription à la Maison des Aînés Renseignements : aines@villeneuvedascq.fr

ou 03 28 77 45 20 LCR du Kiosque Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France

2023-10-17T14:30:00+02:00 – 2023-10-17T15:30:00+02:00

