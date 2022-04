LBA OFF : MUCEM x IMINENTE Le Mucem Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

LBA OFF : MUCEM x IMINENTE Le Mucem, 21 mai 2022, Marseille. LBA OFF : MUCEM x IMINENTE

Le Mucem, le samedi 21 mai à 16:00

Pour la première fois depuis sa création, le Festival Le Bon Air entame une série d’événements OFF à travers Marseille et sa région. Main dans la main avec une sélection de lieux & partenaires locaux proches de ses valeurs, le Festival souhaite diversifier les plaisirs, rencontrer ses publics et faire monter la tension avant les festivités des 3, 4 et 5 juin à la Friche la Belle De Mai. En mai, le Mucem prend l’accent portugais ! Basé à Lisbonne, le festival Iminente pose ses valises à Marseille pour deux jours et deux soirs de fête autour des cultures urbaines : concerts, expositions, performances, spectacles, conférences, gastronomie, sports… Iminente se déploie dans tous les espaces extérieurs du fort Saint-Jean. Cette programmation particulièrement riche fait la part belle aux artistes émergents, pour la plupart originaires de France et du Portugal. Le principe fondamental du festival ? À Iminente, il n’y a pas de tête d’affiche ! PROGRAMMATION Goldie B B2B Abstraxion INFOS PRATIQUES LIEU : Fort Saint Jean ADRESSE : 1 Esp. J4, 13002 Marseille EN BUS : ligne 49 INFO BILLETTERIE : Gratuit SUIVEZ-NOUS Instagram : instagram.com/mucem_officiel/ Twitter : [https://twitter.com/Mucem](https://twitter.com/Mucem)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T18:30:00

