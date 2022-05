LBA OFF : LES TROIS COUPS Les Trois coups, 22 mai 2022, Marseille.

Pour la première fois depuis sa création, le Festival Le Bon Air entame une série d’événements OFF à travers Marseille et sa région. Main dans la main avec une sélection de lieux & partenaires locaux proches de ses valeurs, le Festival souhaite diversifier les plaisirs, rencontrer ses publics et faire monter la tension avant les festivités des 3, 4 et 5 juin à la Friche la Belle De Mai. L’aventure Les Trois Coups donne sa première représentation en avril 2019 sur la placette Edmond Rostand. À cœur de travailler et de partager avec sa clientèle les produits du terroir issus d’agriculture de proximité et de pêche locale. Au volet vin, Le restaurant Les Trois Coups met en scène des jus bien choisis de grands vignerons et de petites productions qui actent le mariage de cette cérémonie festive. En juin 2021, la fête continue de plus belle avec une nouvelle adresse sur le boulevard de la Libération. Cette fois-ci, nous mettrons à l’honneur des bouteilles de raisins fermentés et bien juteux ainsi qu’une gamme étoffée de produits d’épicerie. 300 références au bas mot et toutes sourcées au plus près du naturel. PROGRAMMATION ANTA DION B2B ANTOINEBN, EMAHIX, RORRE ECCO INFOS PRATIQUES LIEU : Les Trois coups ADRESSE : 44 rue saint suffren , Marseille, France INFO BILLETTERIE : GRATUIT

Les Trois coups 44, rue saint Suffren 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T12:00:00 2022-05-22T22:00:00