Marseille

New Cancan, le jeudi 26 mai à 21:00

Pour la première fois depuis sa création, le Festival Le Bon Air entame une série d’événements OFF à travers Marseille et sa région. Main dans la main avec une sélection de lieux & partenaires locaux proches de ses valeurs, le Festival souhaite diversifier les plaisirs, rencontrer ses publics et faire monter la tension avant les festivités des 3, 4 et 5 juin à la Friche la Belle De Mai. PROGRAMMATION • Hugroove: [https://www.instagram.com/hu.go.frt/](https://www.instagram.com/hu.go.frt/) • Yuko Kakizawa: [https://www.facebook.com/yukokakizawadj](https://www.facebook.com/yukokakizawadj) [https://soundcloud.com/yuko-kakizawa](https://soundcloud.com/yuko-kakizawa) • Michel D: [https://www.facebook.com/micheldmusic](https://www.facebook.com/micheldmusic) [https://soundcloud.com/micheldmusic](https://soundcloud.com/micheldmusic) • EG: [https://m.facebook.com/EG.musique/](https://m.facebook.com/EG.musique/) [https://soundcloud.com/egmusique](https://soundcloud.com/egmusique) INFOS PRATIQUES Entrée gratuite Vestiaire obligatoire CANCAN MARSEILLE 3 Rue Sénac de Meilhan 13001 Marseille

Entrée libre

♫♫♫ New Cancan 3 Rue Sénac de Meilhan, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-05-26T21:00:00 2022-05-26T05:00:00

