Pour la première fois depuis sa création, le Festival Le Bon Air entame une série d’événements OFF à travers Marseille et sa région. Main dans la main avec une sélection de lieux & partenaires locaux proches de ses valeurs, le Festival souhaite diversifier les plaisirs, rencontrer ses publics et faire monter la tension avant les festivités des 3, 4 et 5 juin à la Friche la Belle De Mai. Entrez docilement dans cette douce nuit RDV LE SAMEDI 21 MAI POUR 10 HEURES de EBM/BASS MUSIC/TECHNO/TRANCE, en DOUBLE STAGE (EXTERIEUR et INTERIEUR) dans des espaces URBAINS INDUSTRIELS de Marseille. Bloom : 19H-23H Chaude fin de journée estivale, de la bouffe et de la bonne bière locale, enivré.e par les ondes musicales, Avec un coucher de soleil dans une ambiance post-apocalyptique, Sur la skyline des constructions d’immeubles et des terrains vagues. 23H-05H Transition douce dans les profondeurs humides et brumeuses de la techno, de l’acid, de la rave et de la trance, Avec une touche de lueurs harmonisées dans cette espace d’obscurité, Et d’un extérieur toujours accessible, pour profiter de la douceur d’une nuit d’été. A venir Line Up: SENTIMENTAL RAVE (Rave/Gabber/Techno/Experimental) [https://www.youtube.com/watch?v=epRmiPXNDEg](https://www.youtube.com/watch?v=epRmiPXNDEg)… [https://www.youtube.com/watch?v=d6OCX0I6Xmk](https://www.youtube.com/watch?v=d6OCX0I6Xmk)… BELARIA (Italo Disco/EBM) [https://soundcloud.com/belaria](https://soundcloud.com/belaria) LUGAL LANBADA (Ethnomusicologie/Jungle/Break) [https://soundcloud.com/lugallanbada](https://soundcloud.com/lugallanbada) ROSTER PAREA Moher (Techno/Hybrid Techno) [https://soundcloud.com/moher-le](https://soundcloud.com/moher-le) Sabb (Techno House/Techno progressive) [https://soundcloud.com/sabbxmusic](https://soundcloud.com/sabbxmusic) C42L (Uk Bass/Techno/Experimental) [https://soundcloud.com/c42l](https://soundcloud.com/c42l) Folco (Hard Techno/Acid Techno/Techno 2000) [https://soundcloud.com/folcobottero](https://soundcloud.com/folcobottero) KE:TR (Live: Modern Techno/Hard Trance) [https://soundcloud.com/ketrmusic](https://soundcloud.com/ketrmusic) Tarifs (hors frais de billetterie) Early 12€ Plein 15€ Late 17€ Attention : places très limitées ______________________________________________ NOTRE BUT : PROGRAMMATION LOCALE | ESPACES DE LIBERTE | PARTAGE ET BIENVEILLANCE * Tenter de recréer des espaces de liberté, sans jugement ou animosité où les personnes peuvent danser, profiter et s’exprimer tout en se sentant libres d’être elles-même, peu importe leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre et/ou leur origine. * Vous proposer une programmation musicale de qualité avec des artistes émergents de la scène locale, marquée par des esthétiques EBM, BASS MUSIC, TECHNO & TRANCE * Vous proposer une ambiance électrique, humide, et brumeuse, dans le partage et la bienveillance, à jauge intime et à prix accessible. LE PROJET : Le constat est que le milieu festif est sujet au même titre que les autres milieux à des comportements violents, discriminants et oppressifs. Les soirées que nous organisons sont une mise en application de nos réflexions sur le sujet, mais nous sommes conscients que tout est à construire. Nous sommes dans une démarche de transparence et d’amélioration continue pour mettre en place des actions concrètes et cohérentes avec les valeurs de liberté, d’inclusion, de partage et de bienveillance, au sein de la culture des musiques électroniques. Nous travaillons à l’inclusion des associations et de l’ensemble des acteurs et personnes qui travaillent sur la mise en place de ces valeurs en milieu festif et artistique. Pour nos événements, nous mobilisons des personnes, internes et externes à notre association PAREA, formées à la médiation et à la prévention concernant les problématiques de comportements violents, discriminants et oppressifs, mais aussi faisant partie des communautés concernées. Nous banissons tout comportement ou geste violent, insultant, de harcèlement ou visant à discriminer quelqu’un que ce soit pour son sexe, son genre, son appartenance ethnique, religieuse, son origine, sa communauté et/ou son orientation sexuelle. Toute personne agissant en ce sens se verra immédiatement exclue de nos événements, et d’une dénonciation auprès des autorités compétentes si nécessaire. Nous laissons la porte ouverte aux personnes qui souhaitent se joindre à nous dans la co construction de ces événements respectant les valeurs véhiculées par le projet | SAFE ROOM |. N’hésitez pas à nous contacter : [agence@pareaproduction.fr](mailto:agence@pareaproduction.fr) Ateliers PIKIP, 10 Imp. du Pétrole, 13015 Marseille 19h-05h Bar et petite restauration sur place Safe zone

